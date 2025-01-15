Госдума приняла в первом чтении проект о «периоде охлаждения» по кредитам

Это должно помочь россиянам не попасть на уловки мошенников.

Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении «периода охлаждения» по кредитам. Об этом пишет РИА Новости.

Предполагается, что кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с минимальной отсрочкой в четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов — для заемов более 200 тысяч рублей.

«Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.