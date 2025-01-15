Госавтоинспекция предупредила рязанцев о сложных погодных условиях
Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Госавтоинспекция предупредила рязанцев о сложных погодных условиях. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
15 января будет облачно. Днем пройдут небольшие осадки. Местами гололед. На дорогах сохранится гололедица.
Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.