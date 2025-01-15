Финская Nokia покинула рынок смартфонов

Компания HMD Global, продающая устройства под этим брендом, сняла их с продажи.

Финская Nokia покинула рынок смартфонов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, компания HMD Global, продающая устройства под этим брендом, сняла их с производства.

«Возродить былую славу Nokia пыталась даже Microsoft, приобретя подразделение смартфонов в 2014. Но не получилось — в 2016 было подписано соглашение, по которому выпускать устройства получила право как раз HMD», — подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что кнопочные телефоны Nokia еще доступны для покупки.