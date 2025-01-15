Эксперт объяснил изменения в программе долгосрочных сбережений в 2025 году

В ней упростятся переводы средств накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования

Эксперт объяснил изменения в программе долгосрочных сбережений в 2025 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора «СберНПФ» Александра Зарецкого.

По его мнению, в этом году ПДС будет развиваться в разных направлениях. Основное из них — облегчение процесса перевода пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования в ПДС. Это упростит и повысит доступность программы для россиян.

«Подготовительная работа в этом направлении уже ведется. В частности, Минфин предложил оцифровать процесс смены страховщика: реализовать его можно через портал „Госуслуги“ с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи», — сказал специалист.