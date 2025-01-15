Администрация Рязани разыскивает наследников нескольких квартир
Просьба обратиться в управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69).
Администрация Рязани разыскивает наследников нескольких квартир. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Сотрудники просят откликнуться собственников:
- квартиры № 14, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 9/18, собственником являлся Грачев Анатолий Петрович, умерший 14.04.2013;
- жилого помещения Ж1 в квартире 140, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 62 корп. 1, собственником являлась Фокина Валентина Николаевна, умершая 20.04.2014;
- квартиры № 8, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 19, собственником являлся Тришкин Валериант Сергеевич, умерший 09.07.2024;
- 1/5 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: г. Рязань, ул. Роща, д. 23, собственником являлась Семенова Елена Вячеславовна, умершая 17.10.2008;
- квартиры № 168, расположенной по адресу: ул. Кальная, д. 77, собственником являлся Карпов Владимир Николаевич, умерший 17.07.2021;
- квартиры № 17, расположенной по адресу: ул. Загородная, д. 8, собственником являлась Удалова Надежда Николаевна, умершая 15.12.2019.
Просьба обратиться в управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69).