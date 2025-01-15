19-летнюю рязанку осудят за угон автомобиля
Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
19-летнюю рязанку осудят за угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своим знакомым приехала в Захаровский район на его автомобиле.
Воспользовавшись временным отсутствием мужчины, девушка пересела на водительское сидение и уехала.
Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения.