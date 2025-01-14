Вильфанд рассказал о погоде на Крещение и назвал купание в проруби опасным

По его словам, теплая погода на Крещение (19 января) будет на всей европейской части России. Он отметил, что выходить на лед опасно, потому что он тонкий.

Вильфанд рассказал о погоде на Крещение и назвал купание в проруби опасным. Об этом руководитель Гидрометцентра РФ рассказал РИА Новости.

По его словам, теплая погода на Крещение (19 января) будет на всей европейской части России. Он отметил, что выходить на лед опасно, потому что он тонкий.

«Боже упаси сейчас выходить на лед, прорубь делать, кроме тех районов, которые указаны МЧС. Поскольку теплая погода, сейчас лед истончился, это очень опасная ситуация», — отметил синоптик.

Напомним, власти нескольких регионов обсуждают отмену крещенских купаний в прорубях. В Рязанской области оно пройдет на Ореховом озере. Мэрия опубликовала расписание транспорта до него.