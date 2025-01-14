Стало известно, какая погода ждет россиян до конца января

Он добавил, что на большей территории России продолжает сохраняться температура, превышающая климатические нормы.

Температура воздуха до конца января будет очень высокой. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что на большей территории России продолжает сохраняться температура, превышающая климатические нормы.

По словам метеоролога, в Москве в течение первых 12 дней года столбик термометра показывал на пять градусов выше нормы.

Ранее стало известно, что Крещенские морозы не наступят в России из-за циклона.