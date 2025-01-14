В Спасском районе закроют еще одну переправу через Оку

Причина — техническая разводка для ремонта аппарелей.

В Спасском районе закроют еще одну переправу через Оку. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Движение остановят по наплавному мосту в районе села Фатьяновка 14 января с 13:00 до 15:00. Причина — техническая разводка для ремонта аппарелей.

Жителей попросили учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Напомним, ранее стало известно о временном закрытии движения по наплавному мосту в районе села Троица.