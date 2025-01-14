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В Совфеде предложили ликвидировать Зеленского для завершения СВО
По мнению сенатора Рогозина, вина за текущие отношения Москвы и Киева лежит именно на главе Украины.

В Совфеде предложили ликвидировать Зеленского для завершения СВО. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина.

Он считает, что для завершения конфликта на Украине нужно устранить «главарей нацистского режима в Киеве», включая украинского президента Владимира Зеленского.

По мнению Рогозина, вина за текущие отношения Москвы и Киева лежит именно на главе Украины.