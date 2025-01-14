В Рязанской области оштрафовали владельца земельного участка за нарушения

Россельхознадзор установил, что земельные участки общей площадью 8,7 га в Рыбновском районе заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью разных видов. Юрлицо признали виновным в совершении административных правонарушений

В Рязанской области оштрафовали юрлицо за зарастание земельного участка сорняком. Об этом 14 января сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В ноябре 2024 года управление провело внеплановую проверку ООО «Рязанская сельскохозяйственная компания».

Специалисты установили, что земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 8,7 га в Рыбновском районе заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью разных видов.

В декабре 2024 года юрлицо признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 2 статей 8.7 и 8.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Собственнику земельного участка также выдали предписание об устранении нарушений.