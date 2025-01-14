Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
-2°
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 102.71 0.8 14/01
ЦБ EUR 104.86 -0.19 14/01
Нал. USD 104.30 / 102.00 14/01 16:55
Нал. EUR 107.75 / 108.00 14/01 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
13 176
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
17 695
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
27 294
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
21 922
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области оштрафовали владельца земельного участка за нарушения
Россельхознадзор установил, что земельные участки общей площадью 8,7 га в Рыбновском районе заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью разных видов. Юрлицо признали виновным в совершении административных правонарушений

В Рязанской области оштрафовали юрлицо за зарастание земельного участка сорняком. Об этом 14 января сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В ноябре 2024 года управление провело внеплановую проверку ООО «Рязанская сельскохозяйственная компания».

Специалисты установили, что земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 8,7 га в Рыбновском районе заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью разных видов.

В декабре 2024 года юрлицо признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 2 статей 8.7 и 8.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Собственнику земельного участка также выдали предписание об устранении нарушений.