В Рязанской области на ж/д путях пострадали 19 нарушителей

В 2024 году число случаев травмирования на ж/д путях выросло. По сравнению с 2023 годом их количество увеличилось с 16 до 18 человек

В Рязанской области на ж/д путях пострадали 19 нарушителей. Об этом 14 января сообщила пресс-служба МЖД.

В публикации сказано, что в 2024 году число случаев травмирования на ж/д путях выросло. По сравнению с 2023 годом их количество увеличилось с 16 до 18 человек, при этом самым распространенным нарушением стало хождение по путям в неположенных местах перед приближающимся поездом.

В связи с этим усилили профилактическую работу с жителями в Рязанской области.