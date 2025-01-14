В Рязанской области местному жителю незаконно отключили газ в доме

После вмешательства прокуратуры подача газа в жилое помещение восстановлена.

В Рязанской области местному жителю незаконно отключили газ в доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что заявитель приобретает газ для отопления своего жилого дома. Однако в нарушение требований закона ресурсоснабжающей организацией осуществлено его приостановление на 23 дня.

В связи с выявленными нарушениями межрайонная прокуратура внесла представление генеральному директору ресурсоснабжающей организации, в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры подача газа в жилое помещение восстановлена.