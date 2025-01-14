В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Стационарным постом выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ2.5 и РМ10 в концентрациях 6,4 ПДКмр и 3,4 ПДКмр соответственно.

В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Превышение зафиксировали 8 января в Дашково-Песочне. Стационарным постом выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ2.5 и РМ10 в концентрациях 6,4 ПДКмр и 3,4 ПДКмр соответственно.

В других районах города превышений не было.