В Рязани создадут штаб по уборке тротуаров

Штаб станет анализировать использование техники, делать выводы и предлагать рекомендации по итогам уборочного сезона.

В Рязани создадут штаб по уборке тротуаров. Это поручил сделать зампреду Руслану Халикову областной губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства.

Штаб станет анализировать использование техники, делать выводы и предлагать рекомендации по итогам уборочного сезона. Малков отметил, что техники для уборки города не хватает, ее количество надо увеличить.

Мэр Рязани Виталий Артемов посчитал, что по обработке тротуаров в новогодние праздники «службы отработали на твердую четверку». Отчитываясь о работе, Артемов выделил проблемные улицы — Медицинская и Энгельса. По его словам, по началу их «упустили», но потом обработали песко-соляной смесью.

Кроме того, губернатор зачитал жалобу рязанца на реагенты под ногами в Нижнем городском парке. Согласно сообщению, горожанину «некомфортно ходить» по реагентам.

«Таких жалоб я еще не слышал, это в первый раз. Вижу, что работаем», — подытожил глава региона.