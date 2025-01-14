В Рязани мужчина до смерти забил мать

По данным следствия, подозреваемый вечером 11 января из-за личной неприязни умышленно ударил кулаками и ногами женщину по голове, туловищу и конечностям. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, из-за чего скончалась в медучреждении.