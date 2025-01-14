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В Рязани мужчина до смерти забил мать
По данным следствия, подозреваемый вечером 11 января из-за личной неприязни умышленно ударил кулаками и ногами женщину по голове, туловищу и конечностям. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, из-за чего скончалась в медучреждении.

В Рязани мужчина до смерти забил мать. Об этом 14 января сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый вечером 11 января из-за личной неприязни умышленно ударил кулаками и ногами женщину по голове, туловищу и конечностям. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, из-за чего скончалась в медучреждении.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело.