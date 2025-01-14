В России вырастут цены на смартфоны и бытовую технику

Рост цен составит 20-25%.

В России вырастут цены на смартфоны и бытовую технику. Об этом URA.RU рассказал эксперт.

По его словам, рост цен составит 20-25%. Смартфоны и бытовая техника будут дорожать рывками в течение года, а рынок электроники просядет.

«Самый оптимистичный сценарий: просядет на 5-7% в штуках, в деньгах даже подрастет. Пессимистичный: просядет на 20-25%. Но тогда это значит, что в деньгах средняя цена товара вырастет где-то на треть — на 30-35%", — добавил эксперт.