В России предложили запретить продажу фастфуда детям до 18 лет
По мнению авторов проекта, ограничение «положительно отразится на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения», а также на «состоянии здоровья нации в целом».
В России предложили запретить продажу фастфуда детям до 18 лет. Об этом сообщает «Газета.ru».
Инициативу направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко, а также главе Минздрава Мурашко.
По мнению авторов проекта, ограничение «положительно отразится на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения», а также на «состоянии здоровья нации в целом».