В России предложили установить День наставника в качестве памятной даты
Отмечать его предложили 2 марта, приурочив дату к дню рождения педагога Константина Ушинского и ко дню подписания указа об учреждении знака «За наставничество».
В России предложили установить День наставника в качестве памятной даты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
Отмечать его предложили 2 марта, приурочив дату к дню рождения педагога Константина Ушинского и ко дню подписания указа об учреждении знака «За наставничество».