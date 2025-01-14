В России предложили установить День наставника в качестве памятной даты

Отмечать его предложили 2 марта, приурочив дату к дню рождения педагога Константина Ушинского и ко дню подписания указа об учреждении знака «За наставничество».

В России предложили установить День наставника в качестве памятной даты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

Отмечать его предложили 2 марта, приурочив дату к дню рождения педагога Константина Ушинского и ко дню подписания указа об учреждении знака «За наставничество».