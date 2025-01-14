В России хотят увеличить штрафы за уклонение от уплаты налогов

В частности, за сокрытие средств или имущества организаций предлагается поднять размер наказания от 1 млн до 2,5 млн рублей

В России хотят увеличить штрафы за уклонение от уплаты налогов с организаций в 2,5-5 раз. Об этом сообщило ТАСС во вторник, 14 января, со ссылкой на Министерство юстиции.

В публикации сказано, что штрафы за уклонение от уплаты налогов с организаций хотят увеличить от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей (сейчас — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей), при особо крупном размере (свыше 56 млн 250 тыс. рублей за три финансовых года) — от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей), такими же предлагается сделать штрафы и за неисполнение обязанности налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

За сокрытие средств или имущества организаций, с которых должно производиться взыскание налогов предложили поднять до размера от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей), а при особо крупном размере — от 2 млн до 5 млн рублей (сейчас — от 500 тыс. до 2 млн рублей).

Отмечается, что за уклонение от уплаты налогов с физлиц в законопроекте не предполагается увеличения штрафов.