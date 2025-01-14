В результате ДТП в Клепиковском районе пострадала женщина

Рязанка с травмами обращалась за медицинской помощью. По факту аварии проводится проверка.

В результате ДТП в Клепиковском районе пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария случилась в понедельник, 13 января, на 480-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 24-летний житель Саратовской области за рулем «Мицубиси Галант» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105, за рулем которого была 45-летняя местная жительница.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля с травмами обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.