В «Окской стрелке» построят новые коммуникации и подпорную стену

Жилой комплекс компании «Зеленый сад» обеспечат бесперебойным водоснабжением и надежно защитят от возможных последствий разлива реки. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.
Возведение новых коммуникаций в Борках начнется уже в этом году. Старые используются для нужд стройки, в дальнейшем их демонтируют. Для домов ЖК спроектированы и будут реализованы новые сети водоснабжения и канализации. Водопроводную сеть присоединят к городской магистрали большого давления и большого диаметра. Плюс к этому каждый дом будет иметь насосную установку для бесперебойного водоснабжения и необходимого напора на любом этаже. Работы завершат к моменту сдачи первой очереди «Окской стрелки».
Также дома будут надежно защищены от последствий разлива реки. Во-первых, жилой комплекс строится гораздо выше предполагаемого уровня подтопления. Во-вторых, вдоль набережной возведут подпорную стену. Кроме того, по наблюдениям метеорологов, большого разлива на территории застройки не было с 1994 года.
«Ваша жизнь в „Окской стрелке“ будет действительно уникальной. Близость к природе здесь сочетается с городским шиком и комфортом „умных“ домов с развитой инфраструктурой», — заявили представители компании.
Выбрать видовую квартиру в первой очереди строительства можно на
Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация № 62-000396 от 10.12.2024, подробности на сайте