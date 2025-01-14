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В «Окской стрелке» построят новые коммуникации и подпорную стену

Жилой комплекс компании «Зеленый сад» обеспечат бесперебойным водоснабжением и надежно защитят от возможных последствий разлива реки. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Возведение новых коммуникаций в Борках начнется уже в этом году. Старые используются для нужд стройки, в дальнейшем их демонтируют. Для домов ЖК спроектированы и будут реализованы новые сети водоснабжения и канализации. Водопроводную сеть присоединят к городской магистрали большого давления и большого диаметра. Плюс к этому каждый дом будет иметь насосную установку для бесперебойного водоснабжения и необходимого напора на любом этаже. Работы завершат к моменту сдачи первой очереди «Окской стрелки».

Также дома будут надежно защищены от последствий разлива реки. Во-первых, жилой комплекс строится гораздо выше предполагаемого уровня подтопления. Во-вторых, вдоль набережной возведут подпорную стену. Кроме того, по наблюдениям метеорологов, большого разлива на территории застройки не было с 1994 года.

«Ваша жизнь в „Окской стрелке“ будет действительно уникальной. Близость к природе здесь сочетается с городским шиком и комфортом „умных“ домов с развитой инфраструктурой», — заявили представители компании.

Выбрать видовую квартиру в первой очереди строительства можно на сайте. Подробности в отделе продаж ГК «Зеленый сад»: 8 (4912) 77-77-77.

Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация № 62-000396 от 10.12.2024, подробности на сайте наш.дом.рф.