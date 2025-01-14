В Новосибирске двоих заключенных, изнасиловавших и убивших студентку, отпустили на СВО

В Новосибирске двоих заключенных, изнасиловавших и убивших студентку, отпустили на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчины убили 19-летнюю девушку в декабре 2017 года. В день трагедии она откликнулась на объявление о подработке и поехала убираться в коттедже. Там ее изнасиловали, задушили и выбросили тело в лесу.

Убийцы частично признали вину, но пытались переложить ответственность друг на друга. По словам отца погибшей, во время суда они ухмылялись. В сентябре 2018 года одного из них приговорили к 22 годам колонии, а второго к 18 годам. По решению суда обвиняемые должны были выплатить семье погибшей 6 миллионов рублей, но отцу перечисляли не более тысячи рублей. Недавно мужчине пришло сразу 75 тысяч рублей.

«Я заволновался, пошел выяснять, оказалось, деньги пришли от Овчинникова. Не понял, откуда у него средства, а после руководство колонии сообщило мне, что он ушел на СВО. 12 февраля он покинул колонию, по моим данным, он получил ранение, выплаты и купил в Оренбурге квартиру», — рассказал «Осторожно, новости» отец Кристины.

По его словам, организатор убийства, тоже ушел на СВО в конце 2024 года.

«Руководство колонии обещало мне, что они никогда не уедут на СВО. Мне не страшно, я хочу на всю страну кричать, чтобы бойцы знали, с кем они бок о бок будут находиться. Это больные люди», — заключил мужчина.