В Минобороны сообщили об обстановке в Курской области на 14 января

За сутки Украина потеряла более 460 военнослужащих. Помимо этого, уничтожены три танка ВСУ, два бронетранспортера, 22 боевые бронемашины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет.