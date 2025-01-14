В Минобороны сообщили об обстановке в Курской области на 14 января
За сутки Украина потеряла более 460 военнослужащих. Помимо этого, уничтожены три танка ВСУ, два бронетранспортера, 22 боевые бронемашины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет.
В Минобороны сообщили об обстановке в Курской области на 14 января. Соответствующая информация
В публикации сказано, что за сутки Украина потеряла более 460 военнослужащих.
Помимо этого, уничтожены три танка ВСУ, два бронетранспортера, 22 боевые бронемашины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет.