В Госдуме предложили платить россиянам деньги за помощь в поимке мошенников
Если злоумышленников поймали благодаря полученной информации, то ее «поставщику» депутат считает необходимым заплатить 100 тысяч.
В Госдуме предложили платить деньги за содействие в поимке телефонных мошенников. Об этом
Как сказано в публикации, если злоумышленников поймали благодаря полученной информации, то ее «поставщику» депутат считает необходимым заплатить 100 тысяч.
Отдельно Ткачев предложил платить тем, кто смог обмануть телефонных мошенников и получить от них аванс за обещание совершить преступление.
За обман мошенников на сумму не менее 50 тысяч депутат предлагает платить 10 тысяч.
Отмечается, что парламентарий направил обращение главе МВД.