В Госдуме предложили платить россиянам деньги за помощь в поимке мошенников

Если злоумышленников поймали благодаря полученной информации, то ее «поставщику» депутат считает необходимым заплатить 100 тысяч.

В Госдуме предложили платить деньги за содействие в поимке телефонных мошенников. Об этом сообщило РИА Новости в своем Telegram-канале во вторник, 14 января, со ссылкой на депутата Антона Ткачева.

Как сказано в публикации, если злоумышленников поймали благодаря полученной информации, то ее «поставщику» депутат считает необходимым заплатить 100 тысяч.

Отдельно Ткачев предложил платить тем, кто смог обмануть телефонных мошенников и получить от них аванс за обещание совершить преступление.

За обман мошенников на сумму не менее 50 тысяч депутат предлагает платить 10 тысяч.

Отмечается, что парламентарий направил обращение главе МВД.