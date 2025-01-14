В ГАИ назвали причину скопления экипажей ДПС в Рязани

14 января сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят рейд «Тонировка»

В ГАИ назвали причину скопления экипажей ДПС в Рязани. Соответствующую информацию разместили в Telegram-канале ведомства.

В публикации сказано, что 14 января сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят рейд «Тонировка».

Водителям напомнили, что за нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Отмечается, что 14 января установили более 40 автомобилей с незаконной тонировкой. Нарушителей привлекли к ответственности.

Комплексные мероприятия продолжаются, заявили в региональной ГАИ.

Напомним, 14 января в центре Рязани заметили скопление экипажей ДПС.