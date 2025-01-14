В 2024 году рязанцы перевели мошенникам около 600 млн рублей

Полицейские выявили случаи, когда аферисты маскировались под работодателей.

В 2024 году рязанцы перевели мошенникам около 600 млн рублей. Об этом сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на УМВД по региону.

Рязанские полицейские выявили случаи, когда мошенники маскировались под работодателей. В группах с вакансиями они публиковали объявления о наборе сотрудников в пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов.

Соискателям предлагали установить на телефон рабочее приложение, которое оказывалось «трояном» и позволяло аферистам снять деньги со счетов пользователя.