Стало известно, сколько длился самый короткий брак в Рязанской области в 2024 году

Всего в 2024 году в регионе зарегистрировали 6 204 брака.

Стало известно, сколько длился самый короткий брак в Рязанской области в 2024 году. Об этом сообщила глава рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

Она рассказала, что всего в 2024 году в регионе зарегистрировали 6 204 брака, что меньше чем в 2023 году. Число разводов в Рязанской области за год составило 4 411.

Самому «взрослому» жениху региона было 86 лет, невесте — 83 года.

Самый долгий расторгнутый брак длился 54 года, самый короткий — 57 дней.