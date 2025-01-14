Стало известно, какие штрафы ждут собственников жилья в 2025 году

С января в России начали действовать новые штрафы.

Стало известно, какие штрафы ждут собственников жилья в 2025 году. Об этом пишет РБК .

С января в России вырос штраф за нарушение пожарной безопасности. Теперь за заваливание пожарных люков мусором, хранение в доме легковоспламеняющихся жидкостей и изменение направления открывания входной двери россияне будут платить штрафы до 15 тысяч рублей. Ранее размер штрафа не превышал 10 тысяч рублей.

Помимо этого, с 1 января выросли санкции за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости.

Также с января увеличены штрафы за неправильное обращение с газовым оборудованием. Владельцам газовых плит придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, если: срок службы газовой плиты превысит 20 лет; газовая плита не находится на кухне в специальном месте; собственник отказывает в доступе газовикам.

С марта 2025 года россиян начнут наказывать за бездействие при освоении земельных участков. Отмечается, что общий нормативный срок для освоения земельного участка — три года.