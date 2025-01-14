Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу Чебурашек

Арбитражный суд региона решил взыскать с рязанского предпринимателя компенсацию «Союзмультфильму» в размере 20 тысяч рублей за использование персонажа «Чебурашка» для игрушек.

Арбитражный суд региона решил взыскать с рязанского предпринимателя компенсацию «Союзмультфильму» в размере 20 тысяч рублей за использование персонажа «Чебурашка» для игрушек. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» и обязало рязанское ИП выплатить компенсацию за нарушение прав. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Согласно документу, истец 22 мая 2023 года на сайте Ozon.ru зафиксировал продажу игрушки «Чебурашка» и посчитал использование персонажа неправомерным.

Напомним, в декабре 2024 года суд оштрафовал на 100 тысяч рублей рязанского предпринимателя за продажу в ТРЦ «Малина» мягкой игрушки «Чебурашка».