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Рязанская прокуратура нашла нарушения в заключении контракта «Дирекцией благоустройства города»
В отношении руководителя муниципального учреждения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении.

Рязанская прокуратура нашла нарушения в заключении контракта «Дирекцией благоустройства города». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что МБУ «Дирекция благоустройства города» с единственным поставщиком в обход конкурентных процедур заключило два договора на поставку битума на общую сумму более 950 тысяч рублей, что фактически образует единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную договорами для формального соблюдения ограничений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В связи с допущенными нарушениями в отношении руководителя муниципального учреждения прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении.