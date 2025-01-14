Рязанская область нарушила сроки назначения сенатора в Совфед

Отмечается, что это не отразилось на работе Совета Федерации.

Рязанская область нарушила сроки назначения сенатора в Совфед. Об этом во вторник, 14 января, сообщают «Ведомости».

Губернатор Павел Малков в предусмотренный законом «О порядке формирования Совета Федерации» 10-дневный срок не нашел замену Николаю Любимову, который по собственному желанию досрочно покинувшему верхнюю палату парламента.

Отмечается, что полномочия экс-губернатора региона на посту сенатора длились более двух лет. Он был назначен 22 сентября 2022 года. Среди других кандидатов в тройке, которую он представлял при подаче документов для участия выборов в избирком, были бывший депутат Рязанской городской думы Лариса Пастухова и генеральный директор центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова. По закону глава региона должен назначить нового сенатора из трех участников. Однако добровольный уход Любимова позволяет наделить полномочиями сенатора человека «со стороны».

Издание добавило, что Рязань уже второй раз оказывается в ситуации «просроченного мандата» для сенатора от региона. С 16 ноября 2022 по 2 апреля 2024 года Рязанская областная дума не имела своего представителя в СФ.

Подробнее об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова можно прочитать в сюжете.