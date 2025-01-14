Рязанцы сфотографировали лунное гало над городом

На снимках также видно сближение Марса с Луной.

Рязанцы сфотографировали лунное гало над городом. Кадры в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

На снимках также видно сближение Марса с Луной. Очевидица добавила, что на небе можно было заметить северное сияние, но из-за городского освещения его невозможно распознать на фотографиях.

Справка:

Лунное гало — это оптическая иллюзия, при которой вокруг спутника Земли образуется яркое светящееся кольцо. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Ранее сообщалось, что рязанцы смогут увидеть сближение Луны и Марса.