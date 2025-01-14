Рязанца оштрафовали за сокрытие арестованного имущества

Вину в совершенном преступлении мужчина признал.

Рязанца оштрафовали за сокрытие арестованного имущества. Об этом во вторник, 14 января, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в феврале 2022 года 67-летний осужденный проигнорировал требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении арестованного автомобиля. Также он переместил машину в другое место и не сообщил должностному лицу.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Он признан виновным по ч. 1 ст. 312 УК РФ (сокрытие имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено).

Вину в совершенном преступлении мужчина признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.