Российские военные освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР

Потери украинских войск за сутки составили до 1640 человек.

Российские военные освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР. Об этом сообщили в сводке Минобороны на 14 января.

В ведомстве также сообщили, что ночью с территории Украины по объектам в Брянской области нанесли ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью крылатыми ракетами Storm Shadow и 31 БПЛА. Все средства воздушного нападения сбиты расчетами ПВО. Жертв и пострадавших нет.

В Минобороны подчеркнули, что поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа.

Потери украинских войск за сутки составили до 1640 человек.