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Российские регионы подверглись массовой атаке беспилотников ВСУ
Также сообщается об использовании ВСУ пяти американских ракет ATACMS.

Российские регионы подверглись массовой атаке беспилотников ВСУ. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, над тульским городом Алексин сбили 17 БПЛА. Один из дронов взорвался за окном у местного жителя. В результате падения обломков выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет.

Также нападению беспилотников «Пекло» и «Бобер» подвергся город Энгельс в Саратовской области. Повреждено промышленное предприятие. Школьные уроки переведены в дистанционный режим.

В Казани после налета украинских дронов загорелась газовая цистерна. Пожарные выехали к месту происшествия.

Над Ростовской областью средства ПВО ликвидировали 14 украинских дронов. Пострадавших нет. Тамбовскую область атаковали три БПЛА. Еще один беспилотник сбили в небе над Воронежем.

Также сообщается об использовании ВСУ пяти американских ракет ATACMS.