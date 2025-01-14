Российские регионы подверглись массовой атаке беспилотников ВСУ. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным портала, над тульским городом Алексин сбили 17 БПЛА. Один из дронов взорвался за окном у местного жителя. В результате падения обломков выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет.
Также нападению беспилотников «Пекло» и «Бобер» подвергся город Энгельс в Саратовской области. Повреждено промышленное предприятие. Школьные уроки переведены в дистанционный режим.
В Казани после налета украинских дронов загорелась газовая цистерна. Пожарные выехали к месту происшествия.
Над Ростовской областью средства ПВО ликвидировали 14 украинских дронов. Пострадавших нет. Тамбовскую область атаковали три БПЛА. Еще один беспилотник сбили в небе над Воронежем.
Также сообщается об использовании ВСУ пяти американских ракет ATACMS.