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Роспотребнадзор проверит сеть супермаркетов «Светофор»
Проверку анонсировали после многочисленных жалоб производителей

Роспотребнадзор проверит сеть супермаркетов «Светофор». Об этом сообщает «Газета.ru».

Проверку анонсировали после многочисленных жалоб производителей. По их словам, ритейлер не платит за товары до их продажи и возвращает просроченную продукцию.

Помимо этого, Роскачество неоднократно находило нарушения в части сроков хранения продовольственных товаров.

В сети пройдут внеплановые проверки, их одобрил первый вице-премьер Денис Мантуров.