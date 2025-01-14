Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 103.44 0.73 15/01
ЦБ EUR 106.25 1.39 15/01
Нал. USD 104.30 / 102.00 14/01 18:25
Нал. EUR 108.00 / 108.00 14/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
13 898
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
18 550
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
28 140
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
22 788
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Проект Рязанской области стал лидером в финале конкурса «Елки России»
Область представила на конкурс проект «Дивная ель — Скопа гончарная» — дерево, украшенное игрушками в стилистике гончарного промысла: керамическими колокольчиками, фигурками, сказочными персонажами и животными.

Проект Рязанской области стал лидером в финале конкурса «Елки России». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Область представила на конкурс проект «Дивная ель — Скопа гончарная» — дерево, украшенное игрушками в стилистике гончарного промысла: керамическими колокольчиками, фигурками, сказочными персонажами и животными.

По итогам голосования, регион получил более 8 600 голосов и вошел в первую половину рейтингового списка.

Победителями конкурса стали Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Московская область.