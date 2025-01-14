Проект Рязанской области стал лидером в финале конкурса «Елки России»

Область представила на конкурс проект «Дивная ель — Скопа гончарная» — дерево, украшенное игрушками в стилистике гончарного промысла: керамическими колокольчиками, фигурками, сказочными персонажами и животными.

Проект Рязанской области стал лидером в финале конкурса «Елки России». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Область представила на конкурс проект «Дивная ель — Скопа гончарная» — дерево, украшенное игрушками в стилистике гончарного промысла: керамическими колокольчиками, фигурками, сказочными персонажами и животными.

По итогам голосования, регион получил более 8 600 голосов и вошел в первую половину рейтингового списка.

Победителями конкурса стали Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Московская область.