Минтруд хочет сделать программу маткапитала бессрочной

Министерство труда и социальной защиты внесло предложение о рассмотрении возможности перевода материнского капитала в бессрочный формат, сообщил заместитель главы Минтруда РФ Андрей Пудов.

В России планируют сделать программу маткапитала бессрочной. Об этом РИА Новости 14 января сообщил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.

«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — приводятся слова Пудова.

Согласно подготовленному в министерстве проекту закона, на продление программы маткапитала до 2030 года может быть выделено дополнительно 2,7 трлн рублей.