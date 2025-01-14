Лавров назвал условия для обсуждения гарантий безопасности Украины в конфликте

о его словам, угрозы на западном фланге должны быть ликвидированы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины в конфликте, однако перед этим нужно договориться о решении более масштабных вопросов безопасности. Об этом пишет URA.RU.

По его словам, угрозы на западном фланге должны быть ликвидированы.

Он добавил, что обсуждение будет проходить при условии согласования более масштабных вопросов безопасности по украинскому конфликту.