40-летнего рязанца арестовали на пять суток за тонировку

Во вторник, 14 января, в Рязани водителю, совершившему нарушение, связанное с тонировкой автомобиля, суд назначил наказание в виде административного ареста.

40-летнего рязанца арестовали на пять суток за тонировку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Во вторник, 14 января, в Рязани водителю, совершившему нарушение, связанное с тонировкой автомобиля, суд назначил наказание в виде административного ареста.

Местного жителя привлекли к административной ответственности. Указанные требования водитель не выполнил и продолжил эксплуатацию транспортного средства при наличии условия, при котором она запрещена.