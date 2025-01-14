40-летнего рязанца арестовали на пять суток за тонировку
Во вторник, 14 января, в Рязани водителю, совершившему нарушение, связанное с тонировкой автомобиля, суд назначил наказание в виде административного ареста.
40-летнего рязанца арестовали на пять суток за тонировку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Во вторник, 14 января, в Рязани водителю, совершившему нарушение, связанное с тонировкой автомобиля, суд назначил наказание в виде административного ареста.
Местного жителя привлекли к административной ответственности. Указанные требования водитель не выполнил и продолжил эксплуатацию транспортного средства при наличии условия, при котором она запрещена.