325 тысячам рязанцев проиндексировали пенсии на 7,5%

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в пенсионном обеспечении. Теперь страховые пенсии индексируются не только для неработающих, но и для работающих пенсионеров.

325 тысячам рязанцев проиндексировали пенсии на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда региона.

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в пенсионном обеспечении. Теперь страховые пенсии индексируются не только для неработающих, но и для работающих пенсионеров.

«В Рязанской области проиндексированные пенсии получили более 325 тысяч жителей региона, из которых более 75 тысяч пенсионеров продолжают трудовую деятельность», — подчеркнула заместитель управляющего Отделением СФР по Рязанской области Ирина Шитова.

Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышена со 133,05 рублей до 142,76 рублей, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — с 8 134,88 рублей до 8 728,73 рубля.