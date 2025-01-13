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Журналисты РЗН. инфо стали победителями «Хрустального журавля»
Корреспонденты РЗН. инфо Виктория Попова и Карина Лунина стали победителями в номинациях «Лучший молодой журналист года» и «Лучшая работа журналиста сетевого издания» соответственно. Главному редактору РЗН. инфо Антону Михайлову вручили благодарность губернатора Рязанской области.

В понедельник, 13 января, в региональном правительстве прошло награждение победителей и лауреатов XXI областного творческого конкурса «Хрустальный журавль».

Корреспонденты РЗН. инфо Виктория Попова и Карина Лунина стали победителями в номинациях «Лучший молодой журналист года» и «Лучшая работа журналиста сетевого издания» соответственно.

Главному редактору РЗН. инфо Антону Михайлову вручили благодарность губернатора региона За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу в СМИ Рязанской области и в связи с Днем российской печати.

Корреспондент РЗН. инфо Виктория Попова отправила на конкурс четыре работы: «Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги», «Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев», «Как в Рязани можно избавиться от старой одежды», «Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля».

Карина Лунина подала четыре творческие работы: «Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города», «Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор правой руке Грекова», «Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезда на рязанском транспорте», «Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги».

На конкурс «Хрустальный журавль» в 2024 году всего направили около тысячи творческих работ. Решением жюри определены 46 победителей и лауреатов в профессиональных и специальных номинациях.

Гран-при получил фильм «Музыка: Александрова» журналиста телерадиокомпании «Край Рязанский» Кирилла Домникова. В специальной номинации «Вклад в развитие журналистики» одержал победу Николай Царев.

Губернатор Рязанской области Павел Малков наградил победителей, поздравил представителей СМИ с наградами и поблагодарил всех за труд.

С полным списком победителей и лауреатов можно ознакомиться здесь.