ВС России начали эвакуацию мирного населения из освобожденного Курахова в ДНР

«Все люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций», — рассказали в Минобороны.

ВС России начали эвакуацию мирного населения из освобожденного Курахова в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахова, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе. Все люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ВС РФ полностью освободили Курахово 6 января.