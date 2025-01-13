Воспитанники спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» вошли в топ-12 команд Кубка Москвы по хоккею

С 8 по 10 января в Москве прошел первый этап Кубка Федерации хоккея среди команд 2016 года рождения.

Воспитанники спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» вошли в топ-12 команд Кубка Москвы по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба ГАУ РО СШ ДС «Олимпийский».

С 8 по 10 января в Москве прошел первый этап Кубка Федерации хоккея среди команд 2016 года рождения. В нем приняли участие 84 команды, которые сыграли на 12 аренах столицы.

В данных соревнованиях выступили два состава спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ». Юные рязанские хоккеисты одержали победу над столичными спортсменами и заняли 1 и 2 место в своей группе.

11 января юные чемпионы посетили матч Чемпионата России по хоккею ВХЛ «Рязань-ВДВ» — «Южный Урал». Перед игрой их поздравил президент Федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Смирнов. Он отметил, что «данный результат — большая работа тренерского состава, детей и их родителей и пожелал спортсменам отличной игры в плей-офф».

13 и 14 января в столице пройдут игры плей-офф, где рязанцы встретятся с элитой российского хоккея: командами Спартак, ЦСКА, Локомотив, Авангард.