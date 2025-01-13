Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-1°
Втр, 14
-2°
Срд, 15
ЦБ USD 101.91 -0.38 11/01
ЦБ EUR 105.05 -0.04 11/01
Нал. USD 103.70 / 103.00 13/01 11:25
Нал. EUR 107.60 / 108.00 13/01 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
11 221
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
15 377
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
24 951
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
19 657
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Воспитанники спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» вошли в топ-12 команд Кубка Москвы по хоккею
С 8 по 10 января в Москве прошел первый этап Кубка Федерации хоккея среди команд 2016 года рождения.

Воспитанники спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» вошли в топ-12 команд Кубка Москвы по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба ГАУ РО СШ ДС «Олимпийский».

С 8 по 10 января в Москве прошел первый этап Кубка Федерации хоккея среди команд 2016 года рождения. В нем приняли участие 84 команды, которые сыграли на 12 аренах столицы.

В данных соревнованиях выступили два состава спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ». Юные рязанские хоккеисты одержали победу над столичными спортсменами и заняли 1 и 2 место в своей группе.

11 января юные чемпионы посетили матч Чемпионата России по хоккею ВХЛ «Рязань-ВДВ» — «Южный Урал». Перед игрой их поздравил президент Федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Смирнов. Он отметил, что «данный результат — большая работа тренерского состава, детей и их родителей и пожелал спортсменам отличной игры в плей-офф».

13 и 14 января в столице пройдут игры плей-офф, где рязанцы встретятся с элитой российского хоккея: командами Спартак, ЦСКА, Локомотив, Авангард.