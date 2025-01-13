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«Вкусвилл» приостановил продажи десерта после жалобы на кусок стекла
В Telegram-каналах появилась информация, что в десертах из торговой сети нашли стекло. Обращение от покупателя горячая линия получила 10 января. Информацию передали технологу, экспертам по качеству и производителю. Началась проверка.

Сеть «Вкусвилл» приостановила продажи кейс-торта «Дэнбош» после жалобы на кусок стекла. Об этом в понедельник, 13 января, сообщило ТАСС.

Как говорится в публикации, в Telegram-каналах появилась информация, что в десертах из торговой сети нашли стекло. Обращение от покупателя горячая линия получила 10 января. Информацию передали технологу, экспертам по качеству и производителю. Началась проверка.

Курьер забрал у покупателя упаковку с посторонними предметами.

«Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика. Стекло на производстве вообще не используется», — заявили в компании.

Во «Вкусвилле» отметили, что поставщик проходил аудит торговой сети, на момент проверки эксперты не обнаружили рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком.

«Кейс-торт — новый продукт, поэтому в первую очередь проверяется вся цепочка хранения и транспортировки упаковки», — отметили в пресс-службе.

В публикации также сказано, что на данный момент отдел по контролю качества совместно с производителем проводят расследование.

«Основная задача — выявить возможные риски, связанные с целостностью упаковки и при необходимости принять дополнительные меры контроля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи десерта приостановлены до выяснения обстоятельств.

Фото: «Яндекс Карты»