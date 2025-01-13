В выходные в Рязанской области десять водителей сели за руль пьяными

Девять водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы. Трое водителей сели за руль пьяными повторно.

Во время рейдов с 11 по 12 января в Рязанской области поймали 10 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Девять автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы. Трое водителей сели за руль пьяными повторно.

Помимо этого, во время рейдов установили более 10 нарушений, связанных с перевозкой детей. 11 автомобилистов сели за руль без водительских прав.