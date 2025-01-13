В Тамбовской области две сестры попали в аварию, младшая из них погибла

В Тамбовской области две сестры попали в аварию, одна из них погибла. Об этом пишут «Плохие новости».

Трагедия произошла 12 января. 23-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 не учла погодные условия. Недалеко от Котовска машину занесло и выбросило под встречный «Ниссан».

В результате столкновения скончалась 21-летняя пассажирка, еще два человека получили травмы. Водитель в реанимации в тяжелом состоянии. Отмечается, что она получила права менее года назад.