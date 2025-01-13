В Свердловской области мать изрезала двоих детей ножом и покончила с собой

В Свердловской области мать изрезала двоих детей ножом и покончила с собой. Об этом пишут «Плохие новости».

Трагедия произошла в городе Красноуральск. 40-летняя ветеринар нанесла ножевые ранения семилетнему сыну и девятилетней дочери, затем она сделала тоже самое с собой и выпала из окна. Женщину доставили в реанимацию, но не сумели спасти.

Дети выжили, мальчик смог пробежать через двор и попросить помощи у жильцов соседнего дома. Девочка потеряла сознание на лестничной клетке.

Отмечается, что погибшая была матерью-одиночкой.