В США сообщили о новой фазе конфликта на Украине
Там отметили, что широкое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу конфликта на Украине.
В США сообщили о новой фазе конфликта на Украине. Об этом сообщает издание LIFE со ссылкой на американский журнал Newsweek.
Там отметили, что широкое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу конфликта на Украине.
По данным экспертов, ВС России первыми начали использовать этот вид беспилотников в зоне СВО, задействуя его на различных участках фронта.