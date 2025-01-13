В США сообщили о новой фазе конфликта на Украине

Там отметили, что широкое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу конфликта на Украине.

В США сообщили о новой фазе конфликта на Украине. Об этом сообщает издание LIFE со ссылкой на американский журнал Newsweek.

Там отметили, что широкое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу конфликта на Украине.

По данным экспертов, ВС России первыми начали использовать этот вид беспилотников в зоне СВО, задействуя его на различных участках фронта.